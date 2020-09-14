Главнокомандующий ВСУ выздоровел от COVID-19

Главнокомандующий ВСУ выздоровел от COVID-19

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Во время совещания президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащего с выздоровлением.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - заявил глава государства.

В свою очередь Руслан Хомчак отчитался об эпидемиологической ситуации в Вооруженных Силах Украины. В частности, на данный момент 11 человек из зоны АТО проходят лечение дома, еще 43 человека пребывают на самоизоляции. Среди них – представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинской элиты. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.