ФРГ отказала Украине в военной помощи – Пристайко

ФРГ отказала Украине в военной помощи – Пристайко

Германия отказала Украине в выделении финансовой военной помощи.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому RND.

"Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен", - заявил министр и понадеялся на пересмотр решения в поддержку Украины.

Отметим, что несколько месяцев назад европейскую общественность возмутило заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты в большей мере помогают Украине, чем ЕС.

Как бы там ни было, но Америка действительно остается едва ли не самым верным геополитическим партнером нашей страны.

Так, ранее Конгресс США утвердил санкции против строительства Северного потока-2, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

Что касается военной помощи, то в начале декабря 2019 г. Дональд Трамп согласился выделить Украине 250 млн долл на нужды обороны. В этом же месяце Украина заключила контракты на поставки второй партии ракетных комплексов Javelin производства США.