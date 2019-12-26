Украина получит новую партию Javelin: Контракт заключен

Украина получит новую партию Javelin: Контракт заключен

Украина заключила контракты на поставки второй партии ракетных комплексов Javelin производства США.

Об этом заявил замглавы Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

“В течение четвертого квартала, за счет сосредоточения ресурсов, нам удалось также заключить контракты на поставку, как сказал уже министр обороны, второй партии противотанкових ракетных комплексов производства Javelin США. Мы так же заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя”, - отметил Петренко.

Анатолий Петренко

Отчитываясь о обороноспособности страны, замминистра добавил, что на данный момент Украина имеет несколько станций артразведки и около 100 бронированных авто и бронемашин.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

В начале декабря 2019 г. Дональд Трамп переменил свое мнение и согласился выделить Украине 250 млн долл. Подробности читайте по ссылке.