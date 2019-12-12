Конгресс США утвердил санкции против "Северного потока-2"

И демократы, и республиканцы выступили за санкции против "Северного потока-2"

Подавляющее большинство конгрессменов, занимающих должности в Палате представителей, проголосовали за закон об оборонном бюджете, где предусмотрены ограничительные меры для имеющих отношение к "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку" компаний.

Из 435 конгрессменов "за" высказались 337. Еще 48 - проголосовали против.

Примечательно, что закон американские политики прописали крайне неудачно для русских: даже в случае переименований проектов санкции на них все равно будут распространяться.

Это значит, что американцы нещадно покарают компании, которые предоставляют суда для прокладки труб по морскому дну, а также сами корабли.

Предусмотрена и персональная ответственность за содействие Путину в реализации политического проекта для физических лиц. Причастным к помощи террористам запретят въезд в США, а также арестуют их имущество.

Чтобы санкции вступили в силу, бюджет должен быть рассмотрен в Сенате, а затем - уйти на подпись Дональду Трампу. Впрочем, поскольку ограничительные меры прописаны в законе о распределении средств на оборону, шансов на отказ со стороны президента очень мало.

Как известно, в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.

В ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.