"Это неприемлемо!": Зеленский обиделся на Беларусь и предостерег ее от "своего" Донбасса

"Это неприемлемо!": Зеленский обиделся на Беларусь и предостерег ее от "своего" Донбасса

В субботу, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал экстрадицию "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост президента в Facebook.

"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить о каком-то вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА КАК БЕЛАРУСИ, ТАК И УКРАИНЫ - прежде всего Украины - демонстративно ОТДАТЬ третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - заявил президент и предостерег белорусов от своего Донбасса.

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "ВАГНЕРОВЦЫ" ВСЕ РАВНО вернутся к своему привычному занятию - РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЙНЫ. Дай Бог, чтобы белорусской власти НЕ ПРИШЛОСЬ И НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН горящий обескровленной ДОНБАСС, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют", - добавил Владимир Зеленский.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.

14 августа Беларусь, ссылаясь на договоренности с Москвой, передала задержанных "вагнеровцев" на территорию РФ.