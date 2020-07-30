СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси

СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси

Служба безопасности Украины инициирует экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера из Беларуси.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба Беларуси.

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - заявили в ведомстве.

Как уточняет ИФ, непосредственное вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора Украины.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

ЧВК "Вагнера" действительно хотела дестабилизировать обстановку в Беларуси?

Над данный момент у экспертов нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот основные версии: