СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси
Служба безопасности Украины инициирует экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера из Беларуси.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба Беларуси.
"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - заявили в ведомстве.
Как уточняет ИФ, непосредственное вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора Украины.
Что было ранее?
29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.
30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.
ЧВК "Вагнера" действительно хотела дестабилизировать обстановку в Беларуси?
Над данный момент у экспертов нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот основные версии:
- Да, Кремлю выгодна дестабилизация обстановки в Беларуси. Таким образом Москва надеется привести к власти в РБ более прокремлевского политика, который будет куда сговорчивее по вопросам т.н интеграции.
- Нет, это трюк Александра Лукашенко (возможно даже в сговоре с Москвой - прим. ред.), нацеленный на сплочение нации перед выборами президента. Сторонники этой версии указывают на тот факт, что задержанные "вагнеровцы" не соблюдали элементарнейших правил конспирации при подготовке предполагаемого теракта. Ведь планируя дестабилизацию в РБ (а такой план у нее наверняка имеется и уже очень давно - прим. ред.), Москва вряд ли допустила бы столь очевидные "косяки". К тому же многих удивляет сдержанные оценки и комментарии МИД РФ по столь масштабному событию, что лишь укрепляет вышеупомянутые подозрения.