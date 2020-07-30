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СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси

14:09
СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси - фото 1
СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси

Служба безопасности Украины инициирует экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера из Беларуси.

В МИД Украины рассказали об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер" из Беларуси

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба Беларуси.

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - заявили в ведомстве.

Как уточняет ИФ, непосредственное вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора Украины.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

ЧВК "Вагнера" действительно хотела дестабилизировать обстановку в Беларуси?

Над данный момент у экспертов нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот основные версии:

  • Да, Кремлю выгодна дестабилизация обстановки в Беларуси. Таким образом Москва надеется привести к власти в РБ более прокремлевского политика, который будет куда сговорчивее по вопросам т.н интеграции.
  • Нет, это трюк Александра Лукашенко (возможно даже в сговоре с Москвой - прим. ред.), нацеленный на сплочение нации перед выборами президента. Сторонники этой версии указывают на тот факт, что задержанные "вагнеровцы" не соблюдали элементарнейших правил конспирации при подготовке предполагаемого теракта. Ведь планируя дестабилизацию в РБ (а такой план у нее наверняка имеется и уже очень давно - прим. ред.), Москва вряд ли допустила бы столь очевидные "косяки". К тому же многих удивляет сдержанные оценки и комментарии МИД РФ по столь масштабному событию, что лишь укрепляет вышеупомянутые подозрения.
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ЧВК Вагнера Беларусь СБУ Новости Украина
Интерфакс Украина
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