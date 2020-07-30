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Беларусь обвинила "вагнеровцев" в терроризме: Теперь уже официально

11:26
Беларусь обвинили вагнеровцев в терроризме: Теперь уже официально - фото 1
Беларусь обвинили вагнеровцев в терроризме: Теперь уже официально

Правоохранительные органы Беларуси обвинили членов ЧВК "Вагнера" в подготовке теракта.

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Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", - рассказал правоохранитель.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера".

По уточнению следователей, накануне мужчины, одетые в военную форму, поселились в одном из санаториев Минска. Они держались несколькими группами и не употребляли алкоголь, чтобы не привлекать к себе внимание. Как уточняют правоохранители, российские боевики планировали дестабилизировать ситуацию в Беларуси в разгар выборов президента.

Отметим, что…

Часть задержанных преступников принимала участие в боях на оккупированном Донбассе; этот факт признал и российский террорист-писатель Захар Прилепин. Однако вопрос о их целях на территории РБ остается открытым.

По мнению белорусской оппозиции, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пытается использовать задержание боевиков как повод для репрессий в преддверии выборов главы государства. Ранее одиозный политик обвинял своих конкурентов в связях с Россией и получении денег от неназванных российских олигархов. От прямых обвинений Кремля "Бацька" предусмотрительно пытается воздержаться.

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