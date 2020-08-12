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Украина направила в Беларусь запрос об экстрадиции боевиков "Вагнера"

16:20
Украина наконец-то отправила в Беларусь запросы об экстрадиции террористов - фото 1
Украина наконец-то отправила в Беларусь запросы об экстрадиции террористов

В среду, 12 августа, Офис генерального прокурора отправил в Минск документы, свидетельствующие о желании нашей страны получить задержанных в Беларуси террористов, которые воевали на Донбассе против Украины по указке Кремля.

Как заявили сегодня в ведомстве Венедиктовой, в генпрокуратуре Беларуси получили запросы о выдаче 28 наемников российского частной военной компании.

Беларусь экстрадирует в Украину боевиков ЧВК "Вагнера" : Но есть условие

По данным ведомства, именно такое количество террористов из 32 задержанных принимали участие в боевых действиях против Украины. Владельцев паспортов с тризубцем среди них лишь девять. Все остальные являются гражданами России.

"Всем лицам было сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - отметили в ГПУ. - Следствие установило, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Будут ли в Минске вообще рассматривать запросы ОГП в предреволюционной ситуации, неизвестно.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.

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