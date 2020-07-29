Путин планировал войнушку: в Беларуси задержали 200 террористов из ЧВК "Вагнера"

В Беларусь послали "зеленых человечков"

В среду, 29 июля, в Беларуси произошло то, что просто было невозможно предугадать. Местные бойцы КГБ объявили о массовых задержаниях террористов из России, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки.

32 боевика были задержаны под Минском. Группы остальных наемников Путина, судя по всему, рассредоточились в других крупных городах и готовятся к выполнению поставленных Кремлем задач.

Как сообщили в государственном информагентства "Белта", накрыли часть залетных оккупантов в одном из санаториев. Изначально боевики поселились в гостинице в ночь на 25 июля. Выехали оттуда они 27 числа.

В спецслужбе заявляют, что все террористы оказались гражданами России, имели при себе ручную кладь и три больших тяжелых чемодана на всех.

Согласно опубликованным спискам, некоторые из наемников уже принимали участие в боевых действиях на Донбассе и оказались в чистилище "Миротворца".

В отеле, где жили посланные Кремлем наемники, рассказали о том, что жили они обособленно, не бухали и не посещали развлекательных заведений.

Судя по всему, Путин намерен затеять какую-нибудь войнушку или восстание после президентских выборов в Беларуси.