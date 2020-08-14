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Лукашенко сделал выбор: Беларусь вернула России террористов из ЧВК Вагнера

19:59
Военные преступники покидают Беларусь - фото 1
Военные преступники покидают Беларусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко нарушил обещание, данное Украине, и не выдал нашей стране военный преступников, участвовавших в оккупации Донбасса.

Как радостно сообщают СМИ страны-окуупанта, Лукашенко сегодня, 14 августа, выдал русским 32 вагнеровцев, задержанных в Беларуси в конце июля 2020 года. Позднее эту информацию подтвердили официально.

Беларусь не передаст Украине членов ЧВК "Вагнер"

Сообщается, что все они уже в России, 33-й задержанный остался в Беларуси, поскольку у него нашелся белорусский паспорт.

Лукашенко сделал выбор: Беларусь вернула России террористов из ЧВК Вагнера - фото 204062
Террористов вернули в Россию

Это те самые террористы, которые по словам самого Лукашенко, уже дали признательные показания, признавшись в том, что готовили диверсии в Беларуси.

При этом официальной реакции Беларуси не было. Не комментировали эту информацию и в Украине.

Напомним, несколькими днями ранее Украина направила в Беларусь официальный запрос на экстрадицию 28 из 32 военных преступников, а Лукашенко обещал подумать. Позднее диктатор пообещал президенту Зеленскому выдать террористов, но попросил обставить это все на представительском уровне с официозом и помпой. Однако сейчас, когда Беларусь фактически восстала против правителя, Лукашенко дал заднюю.

Таким образом, диктатор показал, на чьей он стороне, а также, что не ценит отношения с Украиной.

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