Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Протесты в Беларуси: Киев высказался об "украинском следе"

16:30
Протесты в Беларуси: Киев высказался об украинском следе - фото 1
Протесты в Беларуси: Киев высказался об украинском следе

МИД Украины отреагировал на заявление президента РБ Александра Лукашенко об украинском следе в антиправительственных протестах в Беларуси.

У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан украинцев в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - заявили в МИД и возмутились отправкой вагнеровцев в РФ.

"Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минске - чтобы преступники понесли справедливое наказание. Зато "вагнеривцы", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств", - подчеркнули в ведомстве.

Протесты в Беларуси и "иностранный след": Хроника событий

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Власти РБ сразу же заявили о попытке дестабилизации ситуации в стране со стороны неких российских олигархов. Таким образом президент Беларуси Александр Лукашенко попытался мобилизовать свой немногочисленный электорат и оправдать репрессии в отношении оппонентов.

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

10 августа Александр Лукашенко обвинил граждан Польши, Чехии, РФ и Украины во вмешательстве в дела Беларуси.

Этот миф всеми силами пытаются поддерживать и госСМИ РБ. Так, 13 августа телеканал "Беларусь 1" выпустил сюжет о задержании белорусского оппозиционера Юрия Воскресенского.

При обыске последнего силовики будто бы выявили символику СБУ и фото члена ОУН Степана Бандеры.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь МИД Украины Новости украинцы
Без табу
Другое на тему
Глава ЦИК обвинил ОПУ в давлении: Там все отрицают - фото 1
Глава ЦИК обвинил ОПУ в давлении: Там все забавно отрицают
18:30
Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси - фото 1
Лукашенко пожаловался Путину на протесты в Беларуси
14:58
"Это неприемлемо!": Зеленский обиделся на Беларусь и предостерег ее от "своего" Донбасса - фото 1
"Это неприемлемо!": Зеленский обиделся на Беларусь и предостерег ее от "своего" Донбасса
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
Вчера, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30