Протесты в Беларуси: Киев высказался об "украинском следе"

Протесты в Беларуси: Киев высказался об украинском следе

МИД Украины отреагировал на заявление президента РБ Александра Лукашенко об украинском следе в антиправительственных протестах в Беларуси.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан украинцев в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - заявили в МИД и возмутились отправкой вагнеровцев в РФ.

"Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минске - чтобы преступники понесли справедливое наказание. Зато "вагнеривцы", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств", - подчеркнули в ведомстве.

Протесты в Беларуси и "иностранный след": Хроника событий

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Власти РБ сразу же заявили о попытке дестабилизации ситуации в стране со стороны неких российских олигархов. Таким образом президент Беларуси Александр Лукашенко попытался мобилизовать свой немногочисленный электорат и оправдать репрессии в отношении оппонентов.

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

10 августа Александр Лукашенко обвинил граждан Польши, Чехии, РФ и Украины во вмешательстве в дела Беларуси.

Этот миф всеми силами пытаются поддерживать и госСМИ РБ. Так, 13 августа телеканал "Беларусь 1" выпустил сюжет о задержании белорусского оппозиционера Юрия Воскресенского.

При обыске последнего силовики будто бы выявили символику СБУ и фото члена ОУН Степана Бандеры.