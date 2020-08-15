У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию

У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию

Офис президента Украины отреагировал на решение Беларуси экстрадировать членов ЧВК "Вагнера" на территорию России.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании «Вагнера». Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.

Могла ли Украина получить задержанных "вагнеровцев"?

Нет, не могла. Задержание членов ЧВК "Вагнер" изначально являлось политическим ходом Александра Лукашенко, направленным на сплочение белорусского общества в преддверии выборов президента РБ. А что уж точно не входило в планы "Бацьки", так это повышение градуса отношений с РФ.

Избегание прямых обвинений в адрес Кремля со стороны Беларуси, относительная мягкость высказываний МИД РФ и роСМИ о самом инциденте, "милость" Лукашенко в отношении задержанных – все это и многое другое говорило о постановочности всего происходящего.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.

14 августа Беларусь, ссылаясь на договоренности с Москвой, передала задержанных "вагнеровцев" на территорию РФ.