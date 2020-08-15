У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию
Офис президента Украины отреагировал на решение Беларуси экстрадировать членов ЧВК "Вагнера" на территорию России.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании «Вагнера». Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.
Могла ли Украина получить задержанных "вагнеровцев"?
Нет, не могла. Задержание членов ЧВК "Вагнер" изначально являлось политическим ходом Александра Лукашенко, направленным на сплочение белорусского общества в преддверии выборов президента РБ. А что уж точно не входило в планы "Бацьки", так это повышение градуса отношений с РФ.
Избегание прямых обвинений в адрес Кремля со стороны Беларуси, относительная мягкость высказываний МИД РФ и роСМИ о самом инциденте, "милость" Лукашенко в отношении задержанных – все это и многое другое говорило о постановочности всего происходящего.
Что было ранее?
29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.
30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.
В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.
12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.
14 августа Беларусь, ссылаясь на договоренности с Москвой, передала задержанных "вагнеровцев" на территорию РФ.