Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию

09:00
У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию - фото 1
У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию

Офис президента Украины отреагировал на решение Беларуси экстрадировать членов ЧВК "Вагнера" на территорию России.

Беларусь не передаст Украине членов ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании «Вагнера». Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.

Могла ли Украина получить задержанных "вагнеровцев"?

Нет, не могла. Задержание членов ЧВК "Вагнер" изначально являлось политическим ходом Александра Лукашенко, направленным на сплочение белорусского общества в преддверии выборов президента РБ. А что уж точно не входило в планы "Бацьки", так это повышение градуса отношений с РФ.

Избегание прямых обвинений в адрес Кремля со стороны Беларуси, относительная мягкость высказываний МИД РФ и роСМИ о самом инциденте, "милость" Лукашенко в отношении задержанных – все это и многое другое говорило о постановочности всего происходящего.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.

14 августа Беларусь, ссылаясь на договоренности с Москвой, передала задержанных "вагнеровцев" на территорию РФ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ЧВК Вагнера Беларусь Россия Новости
Без табу
Другое на тему
"Это неприемлемо!": Зеленский обиделся на Беларусь и предостерег ее от "своего" Донбасса - фото 1
"Это неприемлемо!": Зеленский обиделся на Беларусь и предостерег ее от "своего" Донбасса
13:00
COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО - фото 1
COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО
11:28
Военные преступники покидают Беларусь - фото 1
Лукашенко сделал выбор: Беларусь вернула России террористов из ЧВК Вагнера
Вчера, 19:59
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
Вчера, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30