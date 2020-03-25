Экс-главу МИД Украины заподозрили в убийстве: Его задержала полиция

Экс-главу МИД Украины заподозрили в убийстве: Его задержала полиция

В среду, 25 марта, правоохранители задержали экс-главу МИД Украины Леонида Кожару. Его заподозрили в убийстве бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - заявил заместитель Авакова.

Как уточнил Геращенко, в ночь на 22 февраля в доме Кожары был обнаружен труп Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии четы Кожара, Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Леонид Кожара

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интер" и пришли к выводу, что это был не суицид.





Сергей Старицкий

Меру пресечения Кожаре будет устанавливать Шевченковский районный суд Киева.

Напомним, в деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США.