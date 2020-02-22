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Экс-глава правления "Интера" застрелился: Его друг говорит об убийстве

Вчера, 21:00
Экс-глава правления "Интера" застрелился: Его друг говорит об убийстве - фото 1
Экс-глава правления "Интера" застрелился: Его друг говорит об убийстве

В субботу, 22 февраля, под Киевом застрелился экс-глава правления "Интера" Сергей Старицкий.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, о гибели мужчины сообщила жительница с. Чайка. Прибыв на место, полицейские обнаружили тело бизнесмена с простреленной головой. Во время обыска правоохранителями были изъяты пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и одна гильза.

"По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, находились в других комнатах по своим делам. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ ( "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство").

Отметим, что в день гибели Старицкого, его друг Владимир Костерин изложил несколько иную версию событий.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал мужчина в Facebook.

Экс-глава правления 'Интера' застрелился: Его друг говорит об убийстве - фото 196238

Напомним, 2 февраля в центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника. 14 февраля оперативники столичной полиции вместе с пограничниками арестовали одного из подозреваемых в преступлении.

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