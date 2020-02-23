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В полиции считают, что экс-глава "Интера" в доме бывшего министра был убит

12:00
В доме Леонида Кожары произошло убийство - фото 1
В доме Леонида Кожары произошло убийство

Следователи полиции переквалифицировали уголовное дело о гибели Сергея Старицкого в доме Леонида Кожары с суицида на умышленное убийство. Судя по всему, бывшего функционера ватного телеканала пристрелили во время попойки.

Как утверждают полицейские, в момент выстрела в доме находилось три человека: Леонид Кожара, его жена и сам Старицкий.

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Все трое были пьяны, поскольку по старой ватной традиции начали заливать день красной армии заранее. По данным следствия, застрелен Старицкий был поздно вечером, а пьянка началась около 15:00.

Изначально хозяева дома говорили ментам о том, что они находились в другой комнате, когда гость пустил себе пулю в голову. Впрочем, судя по всему, Кожара и его супруга пытались скрыть убийство.

В полиции считают, что экс-глава 'Интера' в доме бывшего министра был убит - фото 196252

равоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - часть первую статьи 115 Уголовного кодекса Украины".

В полиции считают, что экс-глава 'Интера' в доме бывшего министра был убит - фото 196253

Как известно, убили Старицкого в селе Чайки Киевской области в доме бывшего министра иностранных дел времен Азарова Леонида Кожары. На 22 число у пьянствующих была намечена еще одна пьянка, посвященная 23 февраля. А в день гибели ранее занимавшего должность главы правления "Интера" проходила "разминка".

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