В деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США

В деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что у главы МВД Арсена Авакова нет уверенности в результатах расследования убийства Павла Шеремета.

Об этом он рассказал СМИ.

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. – прим. ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - заявил дипломат и подчеркнул, что глава МВД и сам в чем не уверен.

Уильям Тейлор

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.

Отметим, что в расследовании убийства Павла Шеремета и вправду очень много странностей, на что неоднократно указывала защита подозреваемых Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

В частности, адвокаты девушки сообщили, что Юлия Кузьменко познакомилась с Андреем Антоненко (другим подозреваемым - прим. ред.) только вначале 2016 г. Кроме того у девушки есть твердое алиби: на момент убийства она проводила время с семьей. Однако доводы юристов не убедили суд и те оставили девушку под арестом.

В обвинении Андрея Антоненко также имеются прорехи. В качестве доказательства его вины, прокуроры указывают на мину, найденную в квартире ветерана АТО. По словам правоохранителей, вещество, которое ранее пребывало в боеприпасе, могло быть использовано для подрыва машины Шеремета.

Как и ожидалось, этот довод мало кого убедил. Но не Фемиду. Подробности читайте по ссылке.