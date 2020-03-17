Дело Гандзюк: Суд решил участь Левина

Дело Гандзюк: Суд решил участь Левина

Во вторник, 17 марта, Печерский суд Киева отправил под арест Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

Судебный процесс проходил лишь при участии сторон из-за угрозы коронавируса. Во время заседания обвинение требовало арестовать Левина, допуская возможность побега последнего. В свою очередь сторона защиты пыталась обелить репутацию подозреваемого, утверждая, что тот "изменил свою жизнь" и начал заниматься волонтерской деятельностью.

Во время суда свое слово сказал и сам Левин. По его словам, во время выезда из Украины в 2018 г. никто из правоохранителей не имел к нему претензий, а сам вылет в Болгарию был связан с болезнью его жены.

Выслушав доводы сторон, суд постановил отправить подозреваемого под арест до 2 апреля без права внесения залога.

Для справки

Алексей Левин – уголовный авторитет Херсонской области. Ранее занимал должности экс-помощника депутата облсовета Николая Ставицкого и экс-советника главы Херсонской ОГА Владислава Мангера. По версии следствия, Левин передавал деньги семьям подозреваемых в убийстве Гандзюк для гарантии молчания последних.

Летом 2019 г. дело против Левина было приостановлено в связи с его розыском.

30 октября 2019 г. ГПУ (ныне ОГУ) передала в СБУ дело о преступном попустительстве, приведшем к бегству Алексея Левина. В декабре 2019 г. Левину объявили подозрение. В это же время он был задержан болгарскими правоохранителями.

В феврале 2020 г. болгарский суд разрешил экстрадицию преступника, оставив за ним право апелляции в учреждении высшей инстанции.

11 марта апелляция подозреваемого была отклонена и через несколько дней он был депортирован в Киев.