Карантина нет: Украина и Грузия договорились восстановить авиаперелеты

Грузия заявила о готовности открыть двери для украинцев

Примерно с 1 июля авиасообщение между Киевом, Тбилиси и другими городами Украины и Грузии вновь станет доступно для пассажиров. К таким договоренностям пришли министры обеих стран.

Как заявили во вторник, 19 мая, в министерстве инфраструктуры Украины, Владислав Криклий провел успешные переговоры с главой минэкономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Турнаво.

В итоге чиновники порешали сбросить занавес карантина между странами с 1 июля. Настаивала на этом, само собой, грузинская сторона, которая надеется заместить многим туристам отдых в недоступных Турции или Египте.

- Украина готова координировать усилия, чтобы открыть границы для пассажирского сообщения, а украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты, - отметил Криклий после беседы. - Сейчас в министерствах обеих стран работают над тем, чтобы сделать перелеты безопасными.

Как известно, еще до начала июня в Украине намерены восстановить пассажирские перелеты представители компаний Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa. Кроме того, официальный Киев пытается договориться с европейскими партнерами о снятии ограничений на перелеты с 15 июня. Начнут летать с 23 мая за пределы страны и представители МАУ.

Но внутри Украины по-прежнему будет наблюдаться небо, открытое только для VIP-чартеров и "гуманитарных грузов" "Эпицентра". По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, авиаперевозки для рейсов между городами нашей страны смогут возобновиться только в июне, да и то по оптимистическому сценарию.

Как известно, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 18876 заразившегося COVID-19. 548 человек скончались, а 5632 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая, после чего в большинстве своем о каких-то мерах предосторожности люди просто забыли.