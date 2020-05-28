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COVID-19 помог медреформе в Украине – Шмыгаль

17:21
COVID-19 помог медреформе в Украине – Шмыгаль - фото 1
COVID-19 помог медреформе в Украине – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пандемия коронавируса поспособствовала реформам в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В условиях пандемии - это та реформа, потребность в которой и недостатки которой проявились больше всего. Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакризис показал ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы пересчитываем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг", - заявил премьер и добавил, что COVID-19 не единственная проблема отечественной медиицины.

"Еще одна проблема - это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы", - сказал Денис Шмыгаль.

Отметим, что …

Украинская медицина действительно испытывает огромные проблемы в указанных сферах. В первую очередь это касается вопросов финансирования. Так, в начале мая 2020 года работники Киевской психиатрической больницы провели митинг против второго этапа медреформы. По словам директора учреждения Вячеслава Мишиева, государство обеспечило больнице 22% необходимого ему финансирования; дефицит средств составляет 155 млн грн.

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Денис Шмыгаль Министерство здравоохранения Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
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