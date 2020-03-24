Чрезвычайному положению быть: курсантов военных ВУЗов отправляют на патрулирование Киева

В Киеве собираются ограничивать движение с помощью военных

В четверг, 26 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, во время которого депутаты будут рассматривать введение чрезвычайного положения в стране. А вот результаты этого голосования, судя по всему, известны заранее.

Сегодня в Военный институт телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут в Киеве пришла разнарядка об отправке курсантов на патрулирование столицы.

Юные бойцы, по замыслу организаторов настоящего карантина с ограничением передвижений, должны будут обеспечивать поддержку правоохранителям - полицейским и нацгвардейцам.

Как утверждает собеседник Без Табу-студент высшего учебного заведения, в патрули их погонят со следующей недели. Молодых людей обещают обеспечить вооружением и предметами индивидуальной безопасности для защиты от инфекции коронавируса.

- Командование утверждает, что после наступления 22:00 мы должны будем задерживать всех, кто появляется на улице, - отметил курсант.

Фактически подобные разнарядки означают то, что на Банковой уже приняли решение о введении чрезвычайного положения. Иначе, по закону, привлекать военнослужащих, коими опосредованно и являются студенты, попросту нельзя - патрулировать улицы имеют право только бойцы Военной службы правопорядка.

Как известно, по состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.