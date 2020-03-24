Супермаркеты резко взвинтили цены: За дело взялся Антимонопольный комитет

Супермаркеты резко взвинтили цены: За дело взялся Антимонопольный комитет

После введения карантина многие украинские супермаркеты взвинтили цены на 50-60% Для борьбы со спекуляцией в ситуацию решил вмешаться Антимонопольный комитет.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"На сегодняшний день в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь", - констатировал АМКУ и обрисовал свой план действий.

"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", - подчеркнул комитет.

Отметим, что сами супермаркеты взвинчивание цен на продукты спекуляцией не считают. Так, известная торговая сеть АТБ прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом:

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом отпускных цен поставщиков не только для торговой сети "АТБ", но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%. Поднятие стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантиннымы мерами и строгими ограничениями, а также с конфигурацией цен на импортные составляющие себестоимости товара (связано с девальвации гривны)".

Напомним, полиция будет карать работодателей из-за карантина.