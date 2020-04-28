Чернобыль Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

"Мы ожидаем…": Шмыгаль рассказал об ослаблении карантина в Украине

Вчера, 20:20
"Мы ожидаем…": Шмыгаль рассказал об ослаблении карантина в Украине - фото 1
"Мы ожидаем…": Шмыгаль рассказал об ослаблении карантина в Украине

Премьер-министр Денис Щмыгаль сделал очередное заявление о будущем ослаблении карантина в Украине.

Ослабление карантина: Шмыгаль озвучил будущие правила поведения украинцев

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - заявил глава Кабмина, вновь не назвав конкретных сроков снятия карантина.

'Мы ожидаем…': Шмыгаль рассказал об ослаблении карантина в Украине - фото 199304

"Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, 11 марта Ка»бмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Шмыгаль Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Слончаку избрали меру пресечения: Что известно? - фото 1
Слончаку избрали меру пресечения: Что известно?
Вчера, 18:07
Гибель MH17: СМИ назвали ключевого виновника трагедии - фото 1
Гибель MH17: СМИ назвали ключевого виновника трагедии
Вчера, 16:32
"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли - фото 1
"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли
Вчера, 15:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04
Чернобыль сейчас - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 10:50