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Боевики пошли в атаку на Донбассе, есть потери

14:10
Боевики пошли в атаку на Донбассе, есть потери - фото 1
Боевики пошли в атаку на Донбассе, есть потери

Во вторник, 10 марта, боевики "ДНР" атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями, в частности, минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Сейчас бой закончился", - говорится в сообщении.

Украинские воины смогли дать отпор агрессору, однако не обошлось без потерь. Как уточнили в ООС, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля ВСУ. О количестве раненных и погибших сторон пока ничего не сообщается.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор. Аналогичная ситуация повторилась через неделю 29 февраля. Из-за этого Украина была вынуждена временно закрыть КПП "Марьинка". Подробнее об этом читайте здесь.

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