"Время идет!": Зеленский поставил Путина "на счетчик"

"Время идет": Зеленский поставил Путина "на счетчик"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у главы РФ Владимира Путина есть год, чтобы завершить войну на Донбассе.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "The Guardian".

"Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил президент.

Как уточнил Владимир Зеленский, его отсчет пошел со дня нормандской встречи (декабрь 2019 г. – прим. ред.).

"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать", - подчеркнул политик, заявив, что у него еще имеется два или три плана про запас.

В чем их суть - Зеленский не уточнил.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор. Аналогичная ситуация повторилась через неделю 29 февраля. Из-за этого Украина была вынуждена временно закрыть КПП "Марьинка". Подробнее об этом читайте здесь.