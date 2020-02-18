Оккупанты пошли на прорыв в районе Золотого-4, СНБО собирается на экстренное заседание

Боевики пошли в наступление под Золотым

Утром во вторник, 18 февраля, российские террористы в очередной раз показали Владимиру Зеленскому и его команде, что они не собираются придерживаться мирного курса, атаковав позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями вооружения.

В весьма массированное наступление террористы пошли в районе Золотого-4, откуда в конце прошлого года отступили украинские военные.

Впрочем, как и в случае с другими нарушениями перемирий на этом участке, в штабе ООС обстрелов в зоне разведения "не увидели".

Вместо признания фактов обстрелов в Золотом в ведомстве заявили о полномасштабном бое "возле"населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Донбассе.

Защитникам Украины пришлось отвечать ответным огнем, поскольку в обратном случае демонстрировать желание примириться с оккупантами по методике Зеленского без сдачи позиций и большого количества погибших было бы невозможно.

"Среди украинских защитников - один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник прислал запрос на режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - отметили в пресс-центре ООС.

В то же время в Офисе президента уже объявили о срочном созыве заседания Совета нацбезопасности и обороны. Как утверждают у Зеленского, в совещании примут участие секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Нет никаких сомнений, что президент с командой будут обсуждать, что им делать с ситуацией на фронте.