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Боевики подло напали на ВСУ, Украина закрыла КПП "Марьинка"

Вчера, 21:34
Боевики подло напали на ВСУ, Украина закрыла КПП "Марьянка" - фото 1
Боевики подло напали на ВСУ, Украина закрыла КПП "Марьянка"

В субботу, 29 февраля, боевики "ДНР" напали на ВСУ. Украина временно закрыла КПП "Марьинка".

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. Сейчас осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено", – говорится в сообщении.

Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего ООС введен режим "Красный". Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор.

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