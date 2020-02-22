Боевики подло напали на ВСУ и получили мощный ответ

Боевики подло напали на ВСУ и получили мощный ответ

В ночь на 22 февраля российские боевики вновь попытались прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередным огневым средствами отбилы атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".