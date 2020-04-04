Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая

Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая

В субботу, 4 апреля, российские боевики обстреляли с. Верхнеторецкое Донецкой области. В результате атаки местная жительница получила ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Оккупанты обстреляли жилой сектор из станковых противотанковых гранатометов. В результате разрыва гранаты местная жительница получила осколочное ранение в ногу.

Женщину оперативно госпитализировали в больницу г. Торецк; ей оказана квалифицированная медицинская помощь. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор. Аналогичная ситуация повторилась через неделю 29 февраля. Из-за этого Украина была вынуждена временно закрыть КПП "Марьинка". Подробнее об этом читайте здесь.