Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая

Вчера, 23:00
Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая - фото 1
Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая

В субботу, 4 апреля, российские боевики обстреляли с. Верхнеторецкое Донецкой области. В результате атаки местная жительница получила ранение.

Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Оккупанты обстреляли жилой сектор из станковых противотанковых гранатометов. В результате разрыва гранаты местная жительница получила осколочное ранение в ногу.

Женщину оперативно госпитализировали в больницу г. Торецк; ей оказана квалифицированная медицинская помощь. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор. Аналогичная ситуация повторилась через неделю 29 февраля. Из-за этого Украина была вынуждена временно закрыть КПП "Марьинка". Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ВСУ ДНР АТО Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
СOVID-19 за день унес жизни нескольких украинцев - МОЗ - фото 1
СOVID-19 за день унес жизни нескольких украинцев - МОЗ
Вчера, 22:09
Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация - фото 1
Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация
Вчера, 19:24
МОЗ определил пик зверства COVID-19 в Украине: Что известно? - фото 1
МОЗ определил пик зверства COVID-19 в Украине: Что известно?
Вчера, 18:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00