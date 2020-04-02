Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности

Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности

Боевики "ЛДНР" опубликовали списки лиц, которые могут быть переданы Украине во время обмена.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ресурсы террористов.

В списках оккупантов "ДНР" указаны следующие лица:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

"ЛНР":

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.