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Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности

18:18
Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности - фото 1
Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности

Боевики "ЛДНР" опубликовали списки лиц, которые могут быть переданы Украине во время обмена.

Украине подсунули по обмену пособников боевиков: Они издевались над заключенными

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ресурсы террористов.

В списках оккупантов "ДНР" указаны следующие лица:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

"ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

 

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

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Обмен пленными ДНР "ЛНР" Новости Украина
Громадське
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