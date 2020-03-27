Авакову приготовиться: глава полиции Киева заболел коронавирусом

Глава нацполиции Киева слег с коронавирусом

В пятницу, 27 марта, положительный тест на коронавирус сдал начальник полиции столицы Андрей Крищенко. Контактировавшие вместе с ним правоохранители ушли в режим самоизоляции.

О заражении генерала полиции сегодня проинформировал на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел и верный соратник бессменного Авакова Антон Геращенко.

По его словам, глава полиции Киева находится дома с удовлетворительным состоянием здоровья.

"Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы", - отрапортовал чиновник, подчеркнув, что ни Крищенко, ни члены его семьи за границей в последнее время не бывали.

Находился ли среди контактировавших с руководителем полиции сам Арсен Аваков, неизвестно. Впрочем, влиятельный министр и без того находится в зоне риска, поскольку тусит в обществе высших чинов государства и нардепов, среди которых гуляет привезенный из Куршевеля вирус.

Помимо Крищенко, к слову, подцепили заразу еще двое полицейских и один курсант.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.