Аваков ответит перед Радой за Кагарлык и Бровары - заявление

Аваков ответит перед Радой за Кагарлык и Бровары

Парламентская фракция "Слуги народа" запланировала доклад главы МВД Арсена Авакова о расследовании изнасилования в Кагарлыке и беспорядков в Броварах.

Об этом заявил глава фракции "СН" Александр Корниенко.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли. В пятницу в Броварах, и история с Кагарлыком, с нравственным поведением правоохранителей и доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги господина Давиденко. Есть много вопросов", - заявил нардеп.

Что было ранее?

Кагарлык. 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

Бровары. 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия. В течении следующих нескольких дней суд отправил преступников под арест.