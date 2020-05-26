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Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО

19:30
Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 26 мая, Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского Николая Кузива, подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины.

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Об этом сообщает "Громадське".

Во время закрытого заседания Николай Кузив последовал примеру своего коллеги Сергея Сулимы и отказался признавать вину в преступлении. Однако суд был неумолим: Фемида отправила преступника под арест на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО - фото 200583

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

На данный момент продолжается следствие по делу. Какую-либо ответственность за действия подчиненных руководство МВД нести отказывается, а скандальное отделение полиции по прежнему продолжает свою работу, т.к. переаттестация кагарлыкских полицейских продлится не меньше двух месяцев.

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Николай Кузив Сергей Сулима Изнасилование в Кагарлыке суд Киев Новости События
Громадське
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