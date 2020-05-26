Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО

Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 26 мая, Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского Николая Кузива, подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время закрытого заседания Николай Кузив последовал примеру своего коллеги Сергея Сулимы и отказался признавать вину в преступлении. Однако суд был неумолим: Фемида отправила преступника под арест на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.



Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

На данный момент продолжается следствие по делу. Какую-либо ответственность за действия подчиненных руководство МВД нести отказывается, а скандальное отделение полиции по прежнему продолжает свою работу, т.к. переаттестация кагарлыкских полицейских продлится не меньше двух месяцев.