Изнасилование в Кагарлыке: Рада вызывает руководство полиции "на ковер"

Изнасилование в Кагарлыке: Рада вызывает руководство НПУ "на ковер"

В понедельник, 1 июня, правоохранительный комитет Верховной Рады Украины проведет закрытое заседание по делу об изнасиловании в Кагарлыке.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"В понедельник 1 июня 2020 в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание будут приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. ", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

На данный момент продолжается следствие по делу. Какую-либо ответственность за действия подчиненных руководство МВД нести отказывается, а скандальное отделение полиции по прежнему продолжает свою работу, т.к. переаттестация кагарлыкских полицейских продлится не меньше двух месяцев.