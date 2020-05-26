Владимир Зеленский Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО

17:09
Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО / Громадське

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Сергею Сулиме, подозреваемому в избиении и изнасиловании женщины.

У Авакова с гордостью рассказали о мусорах-насильниках

Об этом сообщает "Громадське".

Заседание прошло в закрытом режиме. Во время судебного процесса подозреваемый настаивал на своей невиновности. Рассмотрев доводы сторон защиты и обвинения, Фемида постановила отправить преступника под арест без права внесения залога.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Сергею Сулиме - фото 200576
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Сергею Сулиме / Громадське

Какую-либо ответственность за действия подчиненных руководство МВД нести отказывается, а скандальное отделение полиции по прежнему продолжает свою работу, т.к. переаттестация кагарлыкских полицейских продлится не меньше двух месяцев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Киев суд изнасилование Изнасилование в Кагарлыке Николай Кузив Сергей Сулима События
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО
19:30
Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм - фото 1
Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм
18:45
"Пленки Деркача": Рада создаст следственную комиссию - фото 1
"Пленки Деркача": Рада создаст следственную комиссию
16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29