Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО

Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО / Громадське

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Сергею Сулиме, подозреваемому в избиении и изнасиловании женщины.

Об этом сообщает "Громадське".

Заседание прошло в закрытом режиме. Во время судебного процесса подозреваемый настаивал на своей невиновности. Рассмотрев доводы сторон защиты и обвинения, Фемида постановила отправить преступника под арест без права внесения залога.

Підозрюваний у зґвалтуванні колишній поліцейський Сергій Сулима має 7-місячну дитину на утриманні. Адвокат вніс клопотання про закрите засідання, на якому підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Прокурор підтримав pic.twitter.com/tAm2RWLbNL — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Сергею Сулиме / Громадське