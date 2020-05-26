Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Сергею Сулиме, подозреваемому в избиении и изнасиловании женщины.
Об этом сообщает "Громадське".
Заседание прошло в закрытом режиме. Во время судебного процесса подозреваемый настаивал на своей невиновности. Рассмотрев доводы сторон защиты и обвинения, Фемида постановила отправить преступника под арест без права внесения залога.
Что было ранее?
24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).
Какую-либо ответственность за действия подчиненных руководство МВД нести отказывается, а скандальное отделение полиции по прежнему продолжает свою работу, т.к. переаттестация кагарлыкских полицейских продлится не меньше двух месяцев.