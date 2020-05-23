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Нардепа Давиденко нашли застреленным в собственном офисе – ФОТО

20:13
Нардепа Давиденко нашли застреленным в собственном офисе – ФОТО - фото 1
Нардепа Давиденко нашли застреленным в собственном офисе – ФОТО

В субботу, 23 мая, в Киеве от огнестрельного ранения погиб нардеп группы "Доверие" Валерий Давиденко.

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Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива в Facebook.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранениям. Обстоятельства выясняются!", - написал депутат.

Нардепа Давиденко нашли застреленным в собственном офисе – ФОТО - фото 200446

Вскоре эту информацию подтвердил журналист Сергей Лещенко.

Нардепа Давиденко нашли застреленным в собственном офисе – ФОТО - фото 200445

Идет ли речь о суициде или убийстве – источники пока не сообщают. На месте ЧП работают правоохранители.

Для справки

Валерий Давиденко – экс-нардеп действующего созыва, член депутатской группы "Доверие". В 1996-1998 гг. был директором ЗАО "Агропрофит". Следующие два года проработал инженером-механиком в ООО "Украинский дом связи". В 2004-2013 гг - гендиректор ООО "СП" Агродом ". В 2000-2004 гг. занимал должность специалиста по страхованию в САТ "Саламандра-Восток" и ЗАО "Украинская страховая группа". В 2013 г. назначен заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова. В 2019 г. выиграл выборы на 208-м округе Черниговской области.

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Валерий Давиденко Илья Кива Сергей Лещенко Новости Украина
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