Дональд Трамп поздравил Зеленского и кое-что пообещал
В четверг, 25 июля, президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду. И сказал кое-что еще.
Об этом сообщается на сайте ОП.
Кроме поздравления, Трамп пожелал президенту успехов в реформировании Украины и борьбе с коррупцией. Кроме того глава США пообещал Зеленскому и дальше поддерживать нашу территориальную целостность и реформы.
В свою очередь президент Украины поблагодарил Трампа за санкционное давление на Россию. Более детально все вопросы лидеры держав обсудят лишь после совместной встречи.
Напомним, Владимир Зеленский впервые пообщался с премьером Италии Джузеппе Конте. Как передает источник, президент обсудил с Конте вопрос освобождения солдата ВСУ Виталия Маркива. Глава Украины предложил Италии помощь в проведении экспертизы по выяснению обстоятельств смерти журналиста Андреа Роккелли, в которой обвиняют украинца.
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