Дональд Трамп поздравил Зеленского и кое-что пообещал

Трамп поздравил Зеленского и сказал кое-что еще

В четверг, 25 июля, президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду. И сказал кое-что еще.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Кроме поздравления, Трамп пожелал президенту успехов в реформировании Украины и борьбе с коррупцией. Кроме того глава США пообещал Зеленскому и дальше поддерживать нашу территориальную целостность и реформы.

В свою очередь президент Украины поблагодарил Трампа за санкционное давление на Россию. Более детально все вопросы лидеры держав обсудят лишь после совместной встречи.

Напомним, Владимир Зеленский впервые пообщался с премьером Италии Джузеппе Конте. Как передает источник, президент обсудил с Конте вопрос освобождения солдата ВСУ Виталия Маркива. Глава Украины предложил Италии помощь в проведении экспертизы по выяснению обстоятельств смерти журналиста Андреа Роккелли, в которой обвиняют украинца.

Владимир Зеленский впервые пообщался с премьером Италии Джузеппе Конте.

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