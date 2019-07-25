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Дональд Трамп поздравил Зеленского и кое-что пообещал

20:58
Трамп поздравил Зеленского и сказал кое-что еще - фото 1
Трамп поздравил Зеленского и сказал кое-что еще

В четверг, 25 июля, президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду. И сказал кое-что еще.

Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ

Об этом сообщается на сайте ОП.

Кроме поздравления, Трамп пожелал президенту успехов в реформировании Украины и борьбе с коррупцией. Кроме того глава США пообещал Зеленскому и дальше поддерживать нашу территориальную целостность и реформы.

В свою очередь президент Украины поблагодарил Трампа за санкционное давление на Россию. Более детально все вопросы лидеры держав обсудят лишь после совместной встречи.

Напомним, Владимир Зеленский впервые пообщался с премьером Италии Джузеппе Конте. Как передает источник, президент обсудил с Конте вопрос освобождения солдата ВСУ Виталия Маркива. Глава Украины предложил Италии помощь в проведении экспертизы по выяснению обстоятельств смерти журналиста Андреа Роккелли, в которой обвиняют украинца.

Владимир Зеленский впервые пообщался с премьером Италии Джузеппе Конте.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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