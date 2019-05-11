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У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление

11 мая, 16:34
У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление - фото 1
У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил ранее запланированную встречу с Владимиром Зеленским. По утверждению юриста, в окружении экс-шоумена есть недоброжелатели американского гаранта.

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Об этом Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский – прим. ред) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа - прим. ред), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - отметил юрист.

Напомним, президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Как утверждают источники, телефонный разговор между двумя экс-шоуменами состоялся по инициативе американцев.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал по этому поводу спецпедставитель Госдепа США Курт Волкер.

Одним из первых "поздравлянтов" стал полный коллега комика - тоже экс-шоумен, и тоже президент Дональд Трамп.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Дональд Трамп США Владимир Зеленский Новости Украина
Украинская правда
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