У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление

16:34 11 мая,

У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил ранее запланированную встречу с Владимиром Зеленским. По утверждению юриста, в окружении экс-шоумена есть недоброжелатели американского гаранта.

Об этом Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский – прим. ред) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа - прим. ред), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - отметил юрист.

Напомним, президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Как утверждают источники, телефонный разговор между двумя экс-шоуменами состоялся по инициативе американцев.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал по этому поводу спецпедставитель Госдепа США Курт Волкер.

Одним из первых "поздравлянтов" стал полный коллега комика - тоже экс-шоумен, и тоже президент Дональд Трамп.

https://beztabu.net/novosti_t4952