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"Бацька" и Зеленский обсудили хозяйство. И кое о чем договорились

13:44
"Бацька" и Зеленский обсудили хозяйство. И кое о чем договорились - фото 1
"Бацька" и Зеленский обсудили хозяйство. И кое о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко. И кое о чем договорился с ним.

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Об этом сообщает пресс-служба гаранта РБ.

Прежде всего Александр Лукашенко поздравил Зеленского с недавней победой "Слуги народа" и подтвердил свой будущий визит в Украину.

Кроме того" Бацька" пообещал и в дальнейшем "прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе" (т.е., на Востоке Украины – прим. ред).

И не обошлось без обсуждения проблем народного хозяйства хозяйства.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах", - отмечает пресс-служба Лукашенко.

Напомним, Дональд Трамп поздравил Зеленского и кое-что пообещал.

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