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Зеленский подал закон об импичменте

16:30
Зеленский подал закон об импичменте - фото 1
Зеленский подал закон об импичменте

Президент Украина Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте главы государства.

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Об этом рассказал представитель гаранта в ВРУ Руслан Стефанчук.

"Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре - устранение президента с поста, импичменте", - заявил политик.

Отметим, что новый президент и раньше пытался продвигать свои инициативы. Но пока безуспешно. Так, Зеленский предлагал снизить проходной барьер при выборах в Раду до 3 % и отменить мажоритарку. Нардепы отклонили этот законопроект. Более того, некоторые из них обвинили Зеленского в попытке узурпировать власть по примеру Виктора Януковича.

Также народным избранникам явно не понравился указ гаранта о роспуске Рады. Дело дошло даже до суда. Но выборы все же состоятся. Наверное.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%

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Владимир Зеленский импичмент довыборы в Раду Президент Украины Новости Украина
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