Зеленского в отставку: на сайте гаранта появилась петиция

Зеленского в отставку: появилась петиция

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки Владимира Зеленского.

Автором прошения является некто Максим Безрук. В тексте документа сказано следующее:

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы (Владимир Зеленский - прим. ред) начали приписывать народной воле собственные прихоти. Сложилась недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!", - говорится в тексте.

Отметим, что какие-либо ссылки на законы Украины и Конституцию в частности, в петиции отсутствуют.

Однако несмотря на суто морализаторский текст, менее чем за сутки прошение уже успело набрать 14 591 голос из необходимых 25 000 (для рассмотрения - прим. ред).

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха.