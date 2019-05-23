Владимир Зеленский Верховна Рада Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Зеленского в отставку: на сайте гаранта появилась петиция

12:52
Зеленского в отставку: появилась петиция - фото 1
Зеленского в отставку: появилась петиция

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки Владимира Зеленского.

Рада идет в отставку. Теперь уже официально - ФОТО

Автором прошения является некто Максим Безрук. В тексте документа сказано следующее:

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы (Владимир Зеленский - прим. ред) начали приписывать народной воле собственные прихоти. Сложилась недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!", - говорится в тексте.

Зеленского в отставку: на сайте гаранта появилась петиция - фото 181486

Отметим, что какие-либо ссылки на законы Украины и Конституцию в частности, в петиции отсутствуют.

Однако несмотря на суто морализаторский текст, менее чем за сутки прошение уже успело набрать 14 591 голос из необходимых 25 000 (для рассмотрения - прим. ред).

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Президент Украины импичмент Новости Украина
Сайт президента Украины
powered by lun.ua
Другое на тему
Роспуск Рады: экс-кандидат в президент подал в суд - фото 1
Роспуск Рады: экс-кандидат в президенты подал в суд
13:36
Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство" - фото 1
Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство"
12:22
Распущенная Рада не знает состав коалиции - фото 1
Распущенная Рада не знает состав коалиции
10:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...