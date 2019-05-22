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Парубий оспорит роспуск Рады - ФОТО

12:40
Парубий оспорит роспуск Рады - ФОТО - фото 1
Парубий оспорит роспуск Рады - ФОТО

Спикер ВРУ Андрей Парубий намерен оспорить роспуск парламента Владимиром Зеленским.

Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

Сперва политик сообщил об этом в Facebook.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал политик.

Парубий оспорит роспуск Рады - ФОТО - фото 181417

На вопрос, собирается ли он обжаловать решение президента в Конституционном суде, он дал утвердительный ответ.

Парубий оспорит роспуск Рады - ФОТО - фото 181418

Свое мнение политик повторил на внеочередном заседании парламента в среду, 22 мая.

"Очень тревожно, что указ Президента это не только неуважение Конституции, а заведение воюющей Украины в конституционный кризис. Я понимаю, что указ Президента, я как глава Верховной Рады Украины не могу остановить, как и не может остановить Верховная Рада Украины. Может только суд определить его соответствие Конституции", - заявил Парубий в Раде.

И добавил следующее:

"Я поддерживаю это обращение народных депутатов Украины. Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже, чем проведение самих выборов, но вместе с тем, я убежден, что как глава ВР, должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции".

Напомним, главрадикал Олег Ляшко тоже недоволен роспуском Рады и анонсировал сбор подписей против решения гаранта.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский - как Янукович, который в 2010 году после выборов с помощью продажных судей КС изменил Конституцию, чтобы захватить власть. Результат - убийства людей, война и хаос!", - написал Ляшко.

И добавил, что он готов с этим бороться.

"Попытка узурпации власти не должна остаться безнаказанной. Поэтому уже завтра (т.е. 22 мая- прим ред) мы инициируем сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского", - сказал как отрезал политик.

 
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Андрей Парубий досрочные выборы в Раду Владимир Зеленский Конституционный суд Новости Украина
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