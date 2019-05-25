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На Зеленского подали в суд. Опять

10:44
На Зеленского подали в суд. Опять - фото 1
На Зеленского подали в суд. Опять

В пятницу, 24 мая, на президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз подали в суд.

"Зеленский как Янукович": Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ
https://beztabu.net/novosti_t4952
Зеленский как Янукович": Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ

Об этом заявила пресс-служба Фемиды в Facebook.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило заявление о признании противозаконными действия Президента Украины относительно подписания Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в части назначения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В следующие пять дней судья должен принять процессуальные действия по иску.

Отметим, что конфликт между Радой и президентом назрел еще во время инаугурации 20 мая.

Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. 23 мая он официально вступил в силу.

Многим политикам это не понравилось. Так, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжалует в суде указ президента о роспуске Рады. То же самое грозился сделать и спикер Рады Андрей Парубий.

Экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжалует в суде указ президента о роспуске Рады.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Владимир Зеленский Верховна Рада досрочные выборы в Раду Новости Украина
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