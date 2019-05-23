ЦИК не готова к выборам в Раду – заявление

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что члены комиссии не успеют подготовить бюллетени к досрочным выборам парламента.

Причина проста и прозаична: проблемы с законом о госзакупках. По словам чиновницы, очень сложно провести все тендерные процедуры за 58 дней до выборов.

Слипачук уже обратилась к ВРУ, Кабмину и Зеленскому принять все необходимые решения для подготовки избирательного процесса. Иначе бюллетени просто не распечатают.

"Мы обнародуем информацию на сайте ЦИК. Относительно именно применения тендерных процедур в соответствии с законом о публичных закупках в рамках избирательного процесса. Почему это невозможно, в каких вопросах не совпадает ни со сроками, ни с полномочиями, ни с тем, каким образом выделяются и обрабатываются средства", - Слипачук

Однако, подчеркнула глава ЦИК, сами выборы уже не остановить. Процесс запущен.

Напомним, социологи опубликовали новый рейтинг политсил, идущих на выборы в парламент. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Опрос проведен с 16 по 21 мая работниками соцгруппы "Рейтинг". Итак, за кого же готовы голосовать украинцы?

На первом месте "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.