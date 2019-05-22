"Зеленский как Янукович": Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ

Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов в Раду. Главрадикал Олег Ляшко недоволен (как всегда – прим. ред) и анонсировал сбор подписей против решения гаранта.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский - как Янукович, который в 2010 году после выборов с помощью продажных судей КС изменил Конституцию, чтобы захватить власть. Результат - убийства людей, война и хаос!", - написал Ляшко.

И добавил, что он готов с этим бороться.

"Попытка узурпации власти не должна остаться безнаказанной. Поэтому уже завтра (т.е. 22 мая- прим ред) мы инициируем сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского", - сказал как отрезал политик.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что роспуск Рады является наиболее логическим решением Владимира Зеленского. Ранние выборы позволят его сторонникам занять наибольшее количество мест в парламенте.