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"Зеленский как Янукович": Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ

08:34
Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ - фото 1
Ляшко собирает подписи против роспуска ВРУ

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов в Раду. Главрадикал Олег Ляшко недоволен (как всегда – прим. ред) и анонсировал сбор подписей против решения гаранта.

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский - как Янукович, который в 2010 году после выборов с помощью продажных судей КС изменил Конституцию, чтобы захватить власть. Результат - убийства людей, война и хаос!", - написал Ляшко.

И добавил, что он готов с этим бороться.

"Попытка узурпации власти не должна остаться безнаказанной. Поэтому уже завтра (т.е. 22 мая- прим ред) мы инициируем сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского", - сказал как отрезал политик.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что роспуск Рады является наиболее логическим решением Владимира Зеленского. Ранние выборы позволят его сторонникам занять наибольшее количество мест в парламенте.

 
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Владимир Зеленский Верховна Рада Олег Ляшко досрочные выборы в Раду Новости Украина
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