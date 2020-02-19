ВСУ покинули один пункт в ходе боев 18 февраля – Загороднюк

ВСУ покинули один пункт в ходе боев 18 февраля – Загороднюк

Во вторник, 18 февраля, в ходе кровопролитных боев на Донбассе ВСУ покинули один наблюдательный пункт.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Позиции наши остались прежними. То есть этот опорный пункт был впереди всех основных наших позиций. Мы не дезинформировали никогда украинское общество. Но я хочу сказать, что сейчас начальник Генштаба находится на месте событий. Он конкретно приедет и расскажет все", - сказал министр, подчеркнув, что ситуация на фронте остается под контролем.

"Она была контролируемая даже во время хода событий. Поэтому мы, собственно говоря, контролируем линию и контролируем ситуацию… Так случилось, что была попытка прорыва нашей линии. Эта попытка не удалась. Мы ее отбили. Насколько нам известно, это был наблюдательный пункт. Мы не знаем, какая стояла задача у оккупантов", - отметил Андрей Загороднюк.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".