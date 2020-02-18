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"Циничные провокации!": Сивохо перенес платформу "единства" с боевиками

Вчера, 20:20
"Циничные провокации!": Сивохо перенес платформу перемирия с боевиками - фото 1
"Циничные провокации!": Сивохо перенес платформу перемирия с боевиками

Советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил о переносе запуска Национальной платформы по "примирению" с боевиками "ЛДНР".

"Слуга народа" провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо

Об этом он написал в Facebook.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!", - заявил политик и подчеркнул, что работа над проектом продолжается.

'Циничные провокации!': Сивохо перенес платформу 'единства' с боевиками - фото 196017

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно. Спасибо за понимание! Дата проведения презентации сообщить позже. Следите за анонсами", - резюмировал Сивохо.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

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Сергей Сивохо СНБО АТО ДНР "ЛНР" Новости Украина
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