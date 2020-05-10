Вице-премьером делать и не хотели: Саакашвили придумал байку о своем назначении

Саакашвили говорит, что назначение шло по плану

Не успевший получить официальную должность свадебного генерала при президенте Зеленском, экс-президент Грузии тут же начал делать вид, что так и было задумано.

Так, в эфире программы "Перекрестный допрос" на 24 канале, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что с самого начала его хотели посадить именно в это кресло.

Должность вице-премьера, по словам политика, "изначально никто даже не рассматривал":

- Мое назначение - это абсолютно идея Зеленского. Разные люди к этому склонялись. И были у меня встречи с председателем Офиса президента Ермаком, которого я знаю около 25 лет, или с Богданом, которого я знаю со времен "Нашей Украины", где он был среди активистов. У меня была возможность также познакомиться с другими членами команды. То есть идея предлагать эту должность была не моя. С начала в Офисе президента была идея предлагать именно ее, а не вицепремьера. Когда же они предложили вицепремьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые находятся в почти каждой фракции в парламенте, вообще поддающихся любом изменении. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента.

Фактически же Саакашвили просто делает вид, что с его должностью все шло по плану Зеленского, хотя партия поломанного монобольшинства просто наломало всю движуху компании Ермака. И уж наверняка заявления о вице-премьерстве экс-президента Грузии были не беспочвенными. Иначе никто бы даже не пытался его продвинуть на такую должность. Ведь даже перед "слугами народа" вернувшийся в Украину сбитый политик изголялся ради сбора достаточного количества голосов.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.