Михеил Саакашвили Карантин в Украине Ринат Ахметов Владимир Зеленский война на Донбассе Пандемия коронавируса

Зеленский назначил Саакашвили на бесполезную должность

21:00
Ермак пристроил Саакашвили в комитет реформ - фото 1
Ермак пристроил Саакашвили в комитет реформ

В четверг, 7 мая, президент Украины подписал указ, которым пристроил бывшего главу Грузии и экс-губернатора Одесской области в кресло, которое для него подыскали силами Андрея Ермака.

Как свидетельствует документ, опубликованный на сайте президента, Саакашвили досталась должность руководителя Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили рассказал, кем будет работать в Украине

Ведомство, которое возглавит скандальный политик, менее чем месяц назад вывернувший из крутого пике своей карьеры, фактически занимается ничем, кроме обговорения пресловутых реформ. Да и те в нашей стране в последнее время совсем не ведутся. Или же приводят к откату к старой, выстроенной регионалами системе.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил Зеленский после подписания назначения, которое никак не повлияет на жизнь страны.

Судя по всему, Саакашвили просто посадили на первую должность, которая красиво называется после провала попытки сделать его вице-премьером. Только вот для того назначения нужно было согласие Верховной Рады, а нардепы от "Слуги народа" озвученное желание Зеленского-Ермака привлечь к работе "реформатора" почему-то проигнорировали. В общем, тогда ставшему во второй раз гражданином Украины и подыскали другое место при кабинетах власти. Только то, которое не требует голосования нардепов.

К слову, в комитете реформ Саакашвили уже значился, во времена президентства Петра Порошенко. Именно на одном из заседаний этого органа, который не имеет никаких полномочий, и произошел известный конфликт между Аваковым и тогда еще губернатором Одесской области.

Впрочем, теперь, как следует из заявлений политиков, глава МВД и протеже Ермака вполне смогут ужиться в украинском политикуме. По крайней мере, до тех пор, пока их интересы не пересекутся.

Напомним, после озвученного 22 апреля возможного назначения Саакашвили вице-премьером власти Грузии пригрозили отослать своего посла из Киева. В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Михеил Саакашвили Владимир Зеленский Верховна Рада Партия Слуга народа Андрей Ермак Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Черкассах снова объявлен карантин - фото 1
Отмена карантина в Черкассах: суд отменил скандальное решение мэрии
20:20
В ГБР открыли уголовное дело из-за остановки атомных электростанций для Ахметова - фото 1
В ГБР расследуют развал атомной энергетики в угоду Ахметову
19:40
Ермак заговорил о мифическом плане "Б" - фото 1
Ермак заявил о возможном выходе Украины из "Минска" в 2021-м
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
15:35
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00