Зеленский назначил Саакашвили на бесполезную должность

Ермак пристроил Саакашвили в комитет реформ

В четверг, 7 мая, президент Украины подписал указ, которым пристроил бывшего главу Грузии и экс-губернатора Одесской области в кресло, которое для него подыскали силами Андрея Ермака.

Как свидетельствует документ, опубликованный на сайте президента, Саакашвили досталась должность руководителя Исполнительного комитета реформ.

Ведомство, которое возглавит скандальный политик, менее чем месяц назад вывернувший из крутого пике своей карьеры, фактически занимается ничем, кроме обговорения пресловутых реформ. Да и те в нашей стране в последнее время совсем не ведутся. Или же приводят к откату к старой, выстроенной регионалами системе.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил Зеленский после подписания назначения, которое никак не повлияет на жизнь страны.

Судя по всему, Саакашвили просто посадили на первую должность, которая красиво называется после провала попытки сделать его вице-премьером. Только вот для того назначения нужно было согласие Верховной Рады, а нардепы от "Слуги народа" озвученное желание Зеленского-Ермака привлечь к работе "реформатора" почему-то проигнорировали. В общем, тогда ставшему во второй раз гражданином Украины и подыскали другое место при кабинетах власти. Только то, которое не требует голосования нардепов.

К слову, в комитете реформ Саакашвили уже значился, во времена президентства Петра Порошенко. Именно на одном из заседаний этого органа, который не имеет никаких полномочий, и произошел известный конфликт между Аваковым и тогда еще губернатором Одесской области.

Впрочем, теперь, как следует из заявлений политиков, глава МВД и протеже Ермака вполне смогут ужиться в украинском политикуме. По крайней мере, до тех пор, пока их интересы не пересекутся.

Напомним, после озвученного 22 апреля возможного назначения Саакашвили вице-премьером власти Грузии пригрозили отослать своего посла из Киева. В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.