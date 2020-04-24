Грузия может отозвать своего посла из Украины если Саакашвили дадут пост вице-премьера

Назначение Саакашвили может стать причиной дипломатической войны с Грузией

Поскольку Михеил Саакашвили официально числится осужденным в Грузии за совершение тяжкого преступления, в случае получения им кресла в Кабмине Тбилиси может посчитать это враждебным со стороны Украины шагом.

Как утверждают журналисты грузинского издания New Posts, дипломатические отношения между многолетними странами-партнерами и членами Восточного партнерства - Украиной и Грузией - всерьез натянулись после предложения Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером.

В том случае, если "Слуги народа" протащат экс-губернатора Одесской области в правительство, Тбилиси может объявить об отзыве посла Грузии в Украине.

По словам соратницы Саакашвили Хатии Деканоидзе, которая в свое время возглавляла Национальную полицию Украины, из министерства иностранных дел Грузии уже было отправлено письмо к послу с требованием вылететь из нашей страны в случае назначения Саакашвили, а один из членов правящего большинства Рати Ионатамшвили подтвердил возможность пересмотра отношений с Украиной:

- Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером в Украине, то есть человек, который, как известно, обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил о том, что предложил изгнанному Петром Порошенко политику занять пост в Кабмине. Скорее всего, пристроить Саакашвили в верхушку власти пытается глава ОПУ Андрей Ермак, который учился вместе с грузинским президентом в одном институте.

Впрочем, не исключено, что кандидатуру лоббирует и олигарх Игорь Коломойский, к которому в последнее время частил вернувшийся в Киев политик.

Сам же Саакашвили сегодня объявил, что намерен заниматься вопросами переговоров с МВФ, но только "на условиях Украины".