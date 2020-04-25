Грузия не указ: В "Слуге народа" заступились за трудоустройство Саакашвили

Грузия не указ: В "Слуге народа" заступились за трудоустройство Саакашвили

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, несмотря на протесты Грузии, поддержал трудоустройство Михаила Саакашвили в украинское правительство.

Об этом политик заявил в эфире шоу "Свобода слова".

"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать", - заявил Арахамия, объяснив свою точку зрения.

"Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран", - добавил глава фракции "СН".

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.